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عقوبات لجنة المسابقات بالجولة الأولي بالقسم الثاني

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
أحمد كمون


أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة خالد كامل قرارت العقوبات الخاصة بالجولة الاولي بالموسم الجديد 2021/2022.

ومن أبرز العقوبات ايقاف أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد مباراتين للطرد في لقاء بورفؤاد للاعتراض على التحكيم .


وإيقاف محمد حجاج المدرب المساعد بالجهاز الفني للداخلية مباراة بسبب الطرد في لقاء بتروجت للاعتراض على الحكم نادر قمر الدولة .

كما تم ايقاف كريم فرج اداري فريق بور فؤاد مباراة وإيقاف محمود عبد الوهاب طبيب كيما اسوان مباراة. 

بجانب ايقاف لاعبا بورتو السويس محمود حرشة ومحمد شاهين مباراة لكل منهما للطرد في لقاء الترسانة .

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة كفر الشيخ والرجاء في الجولة الثانية التي كان مقرر لها يوم الخميس المقبل لموعد يتم تحديده لاحقا.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت في وقت سابق احتساب نتيجة مباراة المجد مع سبورتنج في الجولة الأولي المجموعة الثالثة لصالح نادي المجد برغم فوز سبورتنج بهدفين دون رد لتصبح نتيجة المباراة فوز المجد بهدفين دون رد وذلك بسبب خطأ اداري بإشراك اللاعب الموقوف مانجا سيلا بحصوله علي الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة في الموسم الماضي .

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