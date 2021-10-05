سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه يوجد سبب وراء استمرار الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني على الرغم من النتائج السلبية للفريق.

وأشارت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية إلى أن كان كل شيء يشير إلى إقالة كومان بعد مباراة أتلتيكو مدريد التي خسرها بثنائية نظيفة ولكن قبل المباراة أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة استمرار المدير الفني الهولندي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن خوان لابورتا فشل في إيجاد بديل لكومان ولذلك قرر في نهاية الأمر استمرار المدير الفني الهولندي.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن العديد من المدربين ارتبطوا بتدريب برشلونة على رأسهم تشافي هرنانديز وتوماس توخيل ولويس إنريكي وروبرتو مارتينيز ومارسيلو غالاردو.