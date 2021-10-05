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فوز لبنى سويف على ببا استعدادا لمواجهة الإعلاميين

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني



نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 على ضيفه مركز شباب ببا احد فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث وذلك فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف .

واحرز اهداف بنى سويف باتريك ادو ومدافع بببا ' هدف ذاتى ' فينا أحرز امير لبيب هدف ببا من ركلة جزاء بالشوط الثانى واضاع محمود عبد العاطى مهاجم بنى سويف ركلة جزاء لفريقه بالشوط الثانى .

وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى على إشراك جميع اللاعبين خاصة ممن لم يشاركوا بمباراة الفريق الماضية أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بالجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويستعد بنى سويف لمواجهة الإعلاميين السبت القادم بملعب استاد الإعلاميين .

فيما اطمأن حسين جلال المدير الفنى لمركز شباب ببا على جاهزية صفوف الفريق وذلك قبيل انطلاق منافسات القسم الثالث السبت القادم .

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