فوز لبنى سويف على ببا استعدادا لمواجهة الإعلاميين







نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 على ضيفه مركز شباب ببا احد فرق المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث وذلك فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف .



واحرز اهداف بنى سويف باتريك ادو ومدافع بببا ' هدف ذاتى ' فينا أحرز امير لبيب هدف ببا من ركلة جزاء بالشوط الثانى واضاع محمود عبد العاطى مهاجم بنى سويف ركلة جزاء لفريقه بالشوط الثانى .



وخلال المباراة حرص محمد يوسف المدير الفنى على إشراك جميع اللاعبين خاصة ممن لم يشاركوا بمباراة الفريق الماضية أمام كيما اسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 بالجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويستعد بنى سويف لمواجهة الإعلاميين السبت القادم بملعب استاد الإعلاميين .



فيما اطمأن حسين جلال المدير الفنى لمركز شباب ببا على جاهزية صفوف الفريق وذلك قبيل انطلاق منافسات القسم الثالث السبت القادم .