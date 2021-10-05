استشاري: تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف فقط (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة التي تساعد على خفض الوزن بصورة أمنة، وتجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة، والإقامة لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد يوم واحد من إجراء العملية.



وتابع "صبري"، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تكميم المعدة تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير في المعدة، يؤدي إلى الشعور بالشبع سريعًا، وعدم الرجوع إلا على فترات طويلة، وبالتالي خفض الوزن بالتدريج.



ولفت إلى أن تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف الذي يصاب به مريض السمنة منذ أقل من 5 سنوات، ولكن في الدرجات العالية من السكر، يتم إجراء تحويل المسار للتخلص من السكر بشكل نهائي.





