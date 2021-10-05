Advertisements

الوزراء: لن يسمح للطلاب بدخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:05 م
السفير نادر سعد - المتحدث باسم مجلس الوزراء
السفير نادر سعد - المتحدث باسم مجلس الوزراء
داليا الحسين
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الانتهاء من تطعيم مليون من العاملين في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أكد أنه سيكون هناك نقاط للتطعيم داخل كل كلية في الجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح لدخول طلاب الجامعات إلا بعد الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن العملية التعليمية في المدارس ستكون وفقا للإجراءات الاحترازية.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن كل طالب فوق 18 عاما سيحصل على اللقاح، متابعا: "يجب أن يحصل تواصل مباشر بين الطالب والمدرسة من أجل عملية تعليمية ناجحة".

ولفت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن سيتم النزول بالسن إلى 12 عاما إذا توفر اللقاح للتطعيم.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا طلاب الجامعات العام الدراسي الجديد الجامعات اخبار مصر

أخبار تهمك

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ 33 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: زيادة أعداد المواطنين المرشحين للتطعيم بلقاح كورونا الفترة المقبلة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل التطعيم الاجباري للطلاب بلقاح كورونا (فيديو)

من السن إلى الإلزام.. 5 قرارات حكومية بشأن لقاح كورونا

التعليم العالي عن تطعيم الطلاب وأساتذة الجامعات: "لن نبدأ من الصفر"

تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة الخاص بالوضع الوبائي لكورونا بمصر (صور)

وزير التعليم العالي يوجه رسالة هامة لطلاب الجامعات (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements