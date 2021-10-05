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الوزراء: لن يسمح للطلاب بدخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:05 م
داليا الحسين
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الانتهاء من تطعيم مليون من العاملين في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أكد أنه سيكون هناك نقاط للتطعيم داخل كل كلية في الجامعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح لدخول طلاب الجامعات إلا بعد الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن العملية التعليمية في المدارس ستكون وفقا للإجراءات الاحترازية.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن كل طالب فوق 18 عاما سيحصل على اللقاح، متابعا: "يجب أن يحصل تواصل مباشر بين الطالب والمدرسة من أجل عملية تعليمية ناجحة".
ولفت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن سيتم النزول بالسن إلى 12 عاما إذا توفر اللقاح للتطعيم.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن كل طالب فوق 18 عاما سيحصل على اللقاح، متابعا: "يجب أن يحصل تواصل مباشر بين الطالب والمدرسة من أجل عملية تعليمية ناجحة".
ولفت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن سيتم النزول بالسن إلى 12 عاما إذا توفر اللقاح للتطعيم.