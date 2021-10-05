"الوزراء" يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من تطعيمات فيروس كورونا حتى أمس أكثر من 13 مليون مواطن، والذين تلقوا الجرعة الثانية لكورونا 7 ملايين مواطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن هناك نسبة زيادة في تلقي التطعيمات بلغت 18.4%.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزاراء إلى أنه لأول مرة عدد اللقاحات المتاحة في مصر أكثر من الأعداد المسجلة لدى وزارة الصحة.

