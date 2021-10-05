Advertisements

"الوزراء" يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:09 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من تطعيمات فيروس كورونا حتى أمس أكثر من 13 مليون مواطن، والذين تلقوا الجرعة الثانية لكورونا 7 ملايين مواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن هناك نسبة زيادة في تلقي التطعيمات بلغت 18.4%.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزاراء إلى أنه لأول مرة عدد اللقاحات المتاحة في مصر أكثر من الأعداد المسجلة لدى وزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مجلس الوزاء عدد الحاصلين على لقاح كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ نصف ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء: 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا في نهاية مارس الجاري

الحكومة تُعلن وصول 4 مليون دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا في هذا التوقيت

"الصحة": نتظر وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك

الطب الوقائي يكشف عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

"الوزراء": عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا 4.5 مليون مواطن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements