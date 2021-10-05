هل سيسمح بحصول الأطفال على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن وزارة الصحة أكدت أن سيتم النزول بالسن إلى 12 عاما إذا توفر اللقاح للتطعيم، مشيرا إلى أن كل طالب فوق 18 عاما سيحصل على اللقاح.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه لأول مرة تم تطبيق عدم التسجيل المسبق للحصول على للقاح لطلاب الجامعانت.



ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مصر استقبلت حتى الآن 60 مليون جرعة من لقاح كورونا.

