أسامة إمام يعتمد نتيجة المعلوماتية الطبية بحاسبات حلوان

اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 لبرنامج المعلوماتية الطبية وكانت نسبه النجاح 99%.





وأفاد، بأن تخصص المعلوماتية الطبية برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ نشأته عام 2019 على تطوير خطط وبرامج التعليم للتعامل مع حل المشاكل الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية.





وتعتبر الدراسة في البرنامج دمج بين بعض مقررات كلية الطب ومقررات كلية الحاسبات بحيث يصبح الطالب على دراية بتوصيف المشكلات الطبية وتصميم البرامج والتطبيقات اللازمة لحلها بدءًا من التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات.





وتحدثت الأستاذة الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن تخصص المعلوماتية الطبية بأنه التخصص الذي يتعامل مع الموارد، والأجهزة المختلفة عن طريق استخدام العديد من الأساليب للحصول على المعلومات وتخزينها واستخدامها بعد استرجاعها مرة أخرى في الصحة والطب، ويشمل التخصص أنظمة المعلومات، تكنولوجيا الكمبيوتر، المصطلحات الطبية، أنظمة المعلومات والاتصالات، كما يوفر هذا التخصص فرصة الوصول إلى السجلات الخاصة بالأطباء، والمرضى، والممرضات، وشركات التأمين، ومسئولي المستشفيات، وفنيين المعلومات الصحية.



