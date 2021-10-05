حسام داغر يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

شارك الفنان حسام داغر صور له أثناء تواجده في الجيم وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".









وظهر حسام داغر وهو يستعرض لياقته البدنية وعلق عليها قائلاً:"الفرق بين الحقيقه و الاحلام".







يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام المراغي مسلسل أحسن اب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد إخراج معتز التوني.