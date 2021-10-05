Advertisements

حسام داغر يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:55 م
حسام داغر
حسام داغر
بسمة عادل
شارك الفنان حسام داغر صور له أثناء تواجده في الجيم وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".




وظهر حسام داغر وهو يستعرض لياقته البدنية وعلق عليها قائلاً:"الفرق بين الحقيقه و الاحلام".



يذكر أن آخر أعمال الفنان حسام المراغي مسلسل أحسن اب الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد إخراج معتز التوني.

الكلمات المفتاحية

حسام داغر الفجر اخر اعمال حسام داغر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ ساعتين

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ 36 دقيقة

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

حسام داغر ينضم لقائمة أبطال مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع

عمر كمال يقدم تتر بداية ونهاية "أحسن أب"

"انتي في مكان أفضل".. بكلمات مؤثرة حسام داغر ينعي الفنانة الراحلة نادية العراقية

بمكياج جريء.. هاجر أحمد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حسام داغر ينضم لقائمة مسلسل"السيدة زينب"

بالأسود.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

10:30 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements