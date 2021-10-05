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لافروف يثمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ويصفها بـ "أداة فريدة"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تعتبر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة قانونية دولية فريدة لا بديل عنها.

 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف أجرى اليوم الثلاثاء لقاء في موسكو مع السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، حيث ناقشا قضايا التعاون بين الطرفين.

 

وأشار البيان إلى أن لافروف وفلويد ركزا على "أهمية مواصلة العمل على إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مصلحة تعزيز السلم والأمن الدوليين".

 

وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف "شدد على أن روسيا الاتحادية تعتبر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أداة قانونية دولية فريدة لا بديل لها".

 

​كما أكد لافروف التزام روسيا بنهجها المبدئي للإسهام في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

 

وتعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على إعداد دخول هذه الوثيقة الموقعة عام 1996 حيز التنفيذ.

 

ويتطلب ذلك المصادقة على الوثيقة من قبل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو تعتبر قادرة على تطويرها، لكن حتى الآن لم توافق 8 دول منها، بينها الولايات المتحدة، على تطبيق المعاهدة.

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وزير الخارجية الروسي روسيا

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