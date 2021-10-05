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شاكر: نصدر الكهرباء لـ3 دول عربية (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:20 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
كساب أحمد
قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الهدف من إنشاء خط للربط الكهربائي بين مصر والسعودية ليس التصدير، ولكن تبادل القدرات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الخط الكهربائي بين البلدين يهدف لتبادل 3 آلاف ميجا وات، وهذا رقم كبير جدًا.

وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قامت بتصدير الطاقة الكهربائية إلى الأردن وليبيا والسودان، مشيًرا إلى أن خط الربط بين مصر والأردن يصل لأكثر من 400 ميجا.

ولفت إلى أن مصر تسعى للربط الكهربائي مع قبرص واليونان، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطوط الربط تؤدي إلى تغذية كهربائية قوية مستمرة.

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