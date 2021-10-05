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"بنات رزق" ثاني تعاون بين الريماس ومرقس عادل بعد فيلم "في القلب"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:25 م
بنات رزق
بنات رزق
كريم هاشم



تستعد شركة الريماس للإنتاج الفني لإنتاج فيلم سينمائى ضخم بعنوان "بنات رزق" الذي يعد التعاون الثاني بين الشركة والمخرج مرقس عادل بعد فيلم "في القلب" الذي يجري تصويره في الوقت الحالي.


ومن جانبه أكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج ومدير عام الشركة أن الفيلم فكرة د. إسحاق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين واخراج مرقص عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني لصاحبها إبراهيم إسحق وجاري التعاقد مع أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق.


وأضاف منصور أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي وترصد الشركة له ميزانية ضخمة، نظرا لتصوير في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.


يشار إلى أن الريماس اقتربت من الانتهاء من تصوير فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، يوستينا اسحق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم واخراج مرقس عادل.


الجدير بالذكر أن فيلم "في القلب" بدأ تصويره في شهر أغسطس الماضي ما بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكف المخرج مرقس عادل على تصوير المشاهد المتبقية تمهيدا لإجراء عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، حتى يتفرغ لبدء تصوير فيلمه الجديد "بنات رزق".
"بنات رزق" ثاني تعاون بين الريماس ومرقس عادل بعد فيلم "في القلب"
"بنات رزق" ثاني تعاون بين الريماس ومرقس عادل بعد فيلم "في القلب"
"بنات رزق" ثاني تعاون بين الريماس ومرقس عادل بعد فيلم "في القلب"
"بنات رزق" ثاني تعاون بين الريماس ومرقس عادل بعد فيلم "في القلب"

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