Advertisements

114 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي من عطل فيسبوك المفاجئ

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
 تسبب العطل المفاجئ لفيسبوك ومنصاتها التابعة في إرباك العالم أجمع خلال 6 ساعات وهو الوقت الذي توقفت فيه خدمات فيسبوك وانستجرام وواتساب.

وخلال تلك الفترة، تأثر اقتصاد العالم، وأُعيد ترتيب أثرياؤه، وتأثرت أسواق أسهم التكنولوجيا في العالم.

وتقدر الخسائر الإجمالية التي تسبب فيها هذا العطل بنحو 114 مليار دولار، توزعت بين 60 مليار دولار إيرادات فقدتها المنصات التابعة لفيسبوك، و47 مليار دولار تمثل التراجع في القيمة السوقية لشركة فيسبوك.

وبجانب ذلك، تراجعت ثروة مؤسس فيسبوك بنحو 6 مليارات دولار إلى نحو 122 مليار دولار، ليحل في المرتبة الخامسة بين أثرياء العالم بعد بيل جيتس.

وتقدر خسائر الإغلاق على الاقتصاد العالمي نحو 968.537 مليون دولار، وفقا لحسابات مؤسسة نيت بلوكس، والتي تقدر تكلفة إغلاقات الإنترنت حول العالم. و

تقدر المؤسسة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العالمي في حال توقف فيسبوك وانستجرام وواتساب لمدة ساعة بنحو 161 مليون دولار.

وجاء العطل المفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ضربة قوية للشركة وجهتها فرانسيس هوجن التي عملت مديرة للمنتجات في فيسبوك، حيث أفادت هوجن في ظهور تلفزيوني على برنامج 60 دقيقة أن الشركة تعطي الأولوية للربح على حساب الصالح العام.

وقدمت هوجن منذ حوالي شهر ما لا يقل عن ثماني شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات زاعمة أن شركة فيسبوك تخفي أبحاثًا حول أوجه القصور فيها عن المستثمرين والجمهور.

أزمة فيسبوك أثرت أيضا على شركات عمالقة أخرى مثل أمازون، إذ هوت أسهم الشركة أمس الاثنين بنسبة 3%، وبهذا الهبوط فقد جيف بيزوس مؤسس الشركة نحو 4.38 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 186 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثانية بعد إيلون ماسك مؤسس تسلا الذي تبلغ ثروته 211 مليار دولار.

أخبار تهمك

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ 33 دقيقة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ نصف ساعة

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements