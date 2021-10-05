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أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "عروستي"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:02 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
منار أشرف داود
نشر الفنان أحمد حاتم فيديو له من فيلم "عروستي"مروجًا بذلك للفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "حاتم " على الفيديو قائلًا:" هي بتكلمنا أحنا".


يذكر أن فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، ومن بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.


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