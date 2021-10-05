الاتحاد الأوروبي: انقطاع فيسبوك يظهر الحاجة لمزيد من الشركات المنافسة





قالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، يوم الثلاثاء إن انقطاع فيسبوك لست ساعات يوم الاثنين يظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.





ومنع العطل مستخدمي شركة فيسبوك البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل مثل واتساب وإنستجرام وماسنجر، ووصف موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، العطل بأنه أكبر خلل على الإطلاق تتعرض له شركة فيسبوك.





وتحول عدد كبير من المستخدمين إلى تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك يوم الاثنين.





وقال عدد من موظفي فيسبوك، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لرويترز إنهم يعتقدون أن العطل نجم عن خطأ داخلي يتعلق بكيفية توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى أنظمة الشركة.





وكتبت فيستاجر على تويتر إن الحادث يظهر الحاجة لمزيد من المنافسة.





وأضافت “نريد بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا ويتعين ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أيا كانوا، هذا هو هدف قانون الأسواق الرقمية”.





كانت فيستاجر قد اقترحت العام الماضي مسودة قواعد تُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية، التي تحدد قائمة بالأمور المسموحة والأمور الممنوعة بالنسبة لشركات أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل لإجبارها على تغيير نموذج أعمالها الأساسي للسماح بمزيد من المنافسة.