Advertisements

الاتحاد الأوروبي: انقطاع فيسبوك يظهر الحاجة لمزيد من الشركات المنافسة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر

قالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، يوم الثلاثاء إن انقطاع فيسبوك لست ساعات يوم الاثنين يظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.

ومنع العطل مستخدمي شركة فيسبوك البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل مثل واتساب وإنستجرام وماسنجر، ووصف موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، العطل بأنه أكبر خلل على الإطلاق تتعرض له شركة فيسبوك.

وتحول عدد كبير من المستخدمين إلى تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك يوم الاثنين.

وقال عدد من موظفي فيسبوك، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لرويترز إنهم يعتقدون أن العطل نجم عن خطأ داخلي يتعلق بكيفية توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى أنظمة الشركة.

وكتبت فيستاجر على تويتر إن الحادث يظهر الحاجة لمزيد من المنافسة.

وأضافت “نريد بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا ويتعين ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أيا كانوا، هذا هو هدف قانون الأسواق الرقمية”.

كانت فيستاجر قد اقترحت العام الماضي مسودة قواعد تُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية، التي تحدد قائمة بالأمور المسموحة والأمور الممنوعة بالنسبة لشركات أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل لإجبارها على تغيير نموذج أعمالها الأساسي للسماح بمزيد من المنافسة.

أخبار تهمك

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ 33 دقيقة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ 34 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements