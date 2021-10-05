عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة مؤتمرا الجمعة القادم لاستعراض ما حققه في السنوات الماضية.









ملامح قائمة الخطيب في الانتخابات القادمة





وحدد مجلس الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل موعدا الانتخابات على أن تفتح أبواب الترشح يوم 16 أكتوبر الجاري.









وحسب مصدر داخل النادي، فإن رانيا علواني وجوهر مبيل ومهند خارج قائمة الخطيب في الانتخابات القادمة.









ومن المتوقع بشكل رسمي دخول حسام غالي ضمن قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى محمد اسامه رئيس اللجنة الطبية الحالي بالنادي.



