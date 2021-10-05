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توقيع اتفاقية شراكة مع "IHS Towers" للحصول على ترخيص بناء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية) و IHS Netherlands GCC B.V. و IHS Netherlands  EGY B.V     معاً (IHS Towers) للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة  (IHS Telecom Towers Egypt SAE).
 
وتهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرى من خلال بناء نحو ٦٠٠٠ برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة .
كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محل الترخيص.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس  عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، و وليم سعد الرئيس التنفيذى للعمليات  ل IHS Towers ، بحضور الدكتور  محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس ادارة شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية، والمهندس  محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار  جوزيف ادوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
 
 وتعقيبا على التوقيع؛ أكد المهندس  محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية على أن الابراج التشاركية تساعد مشغلى الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلى لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الابراج التشاركية بانشاء الابراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الابراج لمشغلى الاتصالات لوضع اجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

يجدر الاشارة الى انه لمشغلى الاتصالات الحق فى بناء ابراج الاتصالات الخاصة بهم اضافة الى الابراج التشاركية وان اختيار التشارك على الابراج هو خيار تجارى وفنى لمشغلى الاتصالات مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة فى تنفيذ خطط التغطية وأيضا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية فى حال وجود ندرة فى أماكن انشاء الابراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة والتى تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمى وذلك من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.
 
هذا وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار على 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE ، فى حين ستمتلك شركة IHS Towers  على 80%.
 
 كما وقع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص ومن المتوقع انهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.


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