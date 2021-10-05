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عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:29 م
مبابي
مبابي
هايدي يسري
صرح كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تصريحات نارية اليوم في مقابلته مع الصحيفة الفرنسية RMC. 

وتحدث مبابي عن عرض ريال مدريد له، حيث قال للصحيفة الفرنسية:"عرض ريال مدريد وصل متأخراً نعم، لكن رغبتي كانت واضحه منذ البداية في يوليو." 

وعن تجديد عقد، قال: "لا اريد ازعاج العالم بمستقبلي، كل شيء ممكن في كرة القدم." 

وعن ما قاله له ‏ناصر الخليفي، انه ليس لديك عذر لعدم التمديد، قال: "أنا أتفق معه بشكل جيد للغاية. ناصر رئيس عظيم و يدافع عن منصبه ومصالح النادي، احترم ذلك إنه يضع الكثير من الشغف في عمله."

وتابع: "لقد قيل لي أن النادي لايريد بيعي، انا احترمت ذلك وقلت لابأس، سابقى."

وعن اللعب بجوار المهاجم المنضم حديثًا للفريق الباريسي ليونيل ميسي، قال: "اللعب مع ميسي سهل للغاية، دائما لديه اللفته المطلوبه، اذا كانت المباراة تتطلب مراوغة الفريق بأكمله وإحراز الأهداف ، فسوف تفعلها معه . إذا كانت المباراة ايضاً تتطلب اللعب بلمسة واحدة ، فهذا سيحدث ."

وأضاف: "ميسي واحد من افضل الاعبين عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل، انا محظوظ لوجودي مع ليونيل ميسي في غرفة الملابس ، انه اراه كل يوم ؟ انه شرف بالنسبة لي و انا استمتع بكل لحظه العب بها بجانبه."

وعن بطولة دوري أبطال اوروبا، قال: "صدقوني، سنبذل اقصى مجهودنا لتحقيق دوري الابطال، لسنا وحدنا في دوري الابطال، هناك فرق أخرى، عندما أنظر إلى الفرق الأخرى أجد البعض ممن لديهم مجموعة قوية حقًا ."

وأكمل: "لقد عقدنا صفقات رائعة ، العالم كله رأى أن باريس سان جيرمان يريد أن يمنح نفسه الوسائل لتحقيق طموحاته".

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