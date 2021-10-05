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رفع تصنيف الفروسية إلى المستوى الثاني عالمياً

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

رفع مجلس إدارة هيئة الفروسية ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بوصول الفروسية السعودية إلى مستوى التصنيف الثاني عالمياً، وتصنيف كأس السعودية دولياً من ضمن سباقات الفئة الأولى G1، وكذلك تصنيف الأشواط المصاحبة في يوم الأمسية "دولياً" وهي كأس نيوم على العشب G3 ، ودربي السعودية على الرمل G3 ، وسباق 1351 للسرعة على العشب G3، وسباق الرياض للسرعة على الرمل G3، و سباق البحر الأحمر على العشب G3.

وثمن المجلس هذه الإنجازات التي تحققت بالدعم غير المحدود الذي وجدته رياضة الفروسية من القيادة، لتكون واحدة من أهم السباقات على الساحة العالمية.

وجاء هذا التصنيف العالمي ضمن الرؤية والإستراتيجية التطويرية التي يسير عليها مجلس إدارة هيئة الفروسية، ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل؛ للارتقاء بمستوى السباقات وصولاً للمستوى الأول بحسب تصنيف المنظمة العالمية لسباقات الخيل، لتعد هذه الخطوة مهمة نحو الارتقاء، كونها أتت نتيجة عمل احترافي متكامل تم تقييمه من أصحاب القرار في منظمة سباقات الخيل العالمية، ليتم تقييم هذا الملف بناءً على النظر في مستوى الخيل المشاركة في نادي سباقات الخيل ومعدلات تصنيفها المتصاعد خلال السنوات الماضية، وكذلك منافستها للجياد العالمية خلال مشاركتها ضمن أشواط كأس السعودية في النسختين الأولى والثانية، التي كان لها أثر إيجابي في هذا الملف، من خلال استقطاب الخيل المميزة عالمياً مع ثبات أو تصاعد مستواها بعد مشاركتها، وهو دليل على جودة هذه الخيل.

وشمل التقييم أيضاً دور نادي سباقات الخيل في تطبيق العقوبات حيال استخدام المواد المحظورة، التي قد تؤثر بدورها على إبراز المستوى الحقيقي للجياد، مع تأثيرها السلبي على صحة الخيل، إذ سيمضي النادي على نفس النهج التطويري حتى يصل للمستوى الأول، وذلك لوضع سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية ضمن مصاف أفضل أندية الدول عالمياً بهذا المجال، في ظل دعم القيادة غير المحدود لرياضة الأجداد .

الكلمات المفتاحية

تصنيف عالمي الفروسية السعودية

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