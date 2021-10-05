الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير المتابعة الأولي عن توقف خدمات شركة فيسبوك





قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن خلال مجموعة العمل التي شُكلت أمس لمتابعة العطل المفاجيء الذي حدث بخدمات شركة فيسبوك على مستوى العالم، بإصدار المؤشرات المبدئية لتقييم تأثير ذلك على خدمات الانترنت في مصر، والتي كان من أهمها:





استمر العطل في السوق المصري بالتطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – واتس اب – فيسبوك مسنجر – انستاجرام) لمدة ست ساعات ونصف (من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا)، وبدأت الخدمة بعد ذلك في العودة بشكل تدريجي.





تلاحظ خلال ساعات انقطاع الخدمة، تضاعف حجم الحركة على تطبيقات المحادثات الفورية المثيلة من خمس إلى ثماني أضعاف، وتضاعف حجم الحركة على تطبيقات الاتصالات الصوتية المثيلة من ثلاث إلى أربع أضعاف، وذلك نتيجة توجه المشتركين لاستخدام تطبيقات مماثلة لتطبيقات شركة فيسبوك.





ومازالت مجموعة العمل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقوم بالمتابعة الدورية لآخر المستجدات بشكل لحظي، وذلك لحين صدور التقرير النهائي من شركة فيسبوك.