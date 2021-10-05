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محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

 

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن شروط نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، من أجل تجديد عقده مع الفريق، علماً أن عقده ينتهي في 2023.

 

ووفقاً صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن صلاح يريد راتباً يتراوح مابين 300 و380 ألف إسترليني أسبوعياً، وليس 500 ألف إسترليني كما ادعت بعض التقارير مؤخراً.

 

وأوضحت الصحيفة، أن صلاح طلب تجديد عقده لمدة موسمين فقط، أي أن العقد الجديد سينتهي في 2025.

 

يذكر أن صلاح صاحب الـ29 عاماًَ خاض مع الريدز 212 مباراة وسجل 134 هدفاص وصنع 50، وفي الأونة الأخيرة ارتبط بالإنتقال الى سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

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