هنادي مهنا: أحداث "بدون ضمان" ليس لها علاقة بحياتي.. وسعدت بردود أفعال الجمهور

تصدرت الفنانة هنادي مهنا التريند، في الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب عرض الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان".



وعبرت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها لنجاح الحكاية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "حضرة المواطن"، كما قالت أن الزواج شئ جيد، مضيفة أن حياتها الزوجية ممتازة، وليس لها أي علاقة بأحداث العمل.



وتابعت "مهنا" متحدثة عن سبب مشاركتها في هذا العمل مؤكدة أن السيناريو هو الذي جذبها لخوض هذه التجربة.



وأعربت عن سعادتها بتصدرها التريند قائله: "سعيدة جدًا برد فعل الجمهور ولم أتوقع أن اتصدر التريند بهذا الشكل".