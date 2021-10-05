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فيسبوك يكشف سبب انقطاع الخدمة لست ساعات

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر

قالت فيسبوك الثلاثاء 5 أكتوبر، إن انقطاع خدمتها لأكثر من ست ساعات أمس الاثنين نجم عن نظام يتحكم في "سعة شبكتها الأساسية العالمية".

وأضافت الشركة في مدونة إن أداتها لتدقيق البرامج تعرضت لخلل منعها أن توقف الأمر الذي سبب الانقطاع.

عاودت مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب الاتصال بشبكة الإنترنت مساء يوم الاثنين بعد انقطاع دام قرابة ست ساعات، منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار شخص من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي.

واعتذرت فيسبوك، لكنها لم توضح على الفور سبب العطل، الذي بعد الأسوأ للشركة منذ عام 2008.

وتفقد فيسبوك، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة  انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ على صفحته الشخصية عن آسفه عن انقطاع دام لنحو 6 ساعات لخدمات تطبيقات شركته: "نأسف لما حدث اليوم .. أعلم مدى اعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تهتمون بهم".

وتراجعت ثروة مارك أمس بنحو 6 مليارات دولار وفقا لفوربس.

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