باسم مغنية عن محمد رمضان: شخص يثير الجدل ولا أراه مطرب

تحدث الفنان باسم مغنية، عن علاقته وموقفه بالفنان محمد رمضان وذلك عقب إثارته الجدل في الفترة الأخيرة.



وقال "مغنية" من خلال لقائه مع "et بالعربي": "أنا أحب محمد رمضان كممثل ولا أستطيع أن أقول عليه مطرب لأنها تقال عن المطربين مثل عبد الحليم حافظ، ولكني أحبه كمغني وأستمع لأغانيه، وهو ذكي ولكن لا يوجد داعٍ لإثارة الجدل بقصص ليبرز نفسه والناس تتكلم عنه، كفى أن تحكي الناس عنه بالكلام الجيد وعن فنه، فهو فنان ويقدم شيئا جيدا".



وأضاف باسم مغنية متحدثا عن إثارة محمد رمضان الجدل قائلا: "ومن وجهة نظري الشخص الذي يصنع قصص لإثارة الجدل يكون شخص فاضي، لذلك يحب إثارة الجدل للفت الأنظار، لكن هو فنان ومشغول بفنه، أنا إذا عرضوا عليا أكون سفير شباب عربي أستحي أعملها، والناس ستقول لأنها لم تعرض علي أقول لهم هكذا، لا ليس كذلك هناك الكثير من مثل هذه الأشياء تعرض علي ولكني أرفضا، وهو المشكلة ليست عنده هناك جهة لبنانية غير معروفة عرضت عليه التكريم وهنعملك سفير وهو وافق الحق أو اللوم ليس عليه ابدًا الحق على الجهة الثانية".