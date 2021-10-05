اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجاة عن الدواء المطور لعلاج الفيروس

وأشار "النادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدواء الذي أعلنت عنه شركة "فايزر" الأمريكية لعلاج كورونا يستخدم لعلاج الأنفلونزا، وليس لعلاج الكورونا فقط، ومازال تحت التجربة.





ووجه الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، رسالة لرافضي الحصول على اللقاح، قائلا: "لو مش خايف على نفسك خاف على اللي حواليك"، معتبرا أن من يرفض الحصول على اللقاح خطر على المجتمع.



قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنه لا يوجد علاج فعال لعلاج كورونا حتى الآن، وكل الأدوية التي تستخدم في علاج كورونا تستخدم في علاج الفيروسات بشكل عام.