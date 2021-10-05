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خبير أمن معلومات: الفيس بوك تعمد قطع الخدمات

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:30 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب احمد
علق المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير أمن المعلومات، على بيان شركة الفيس بوك حول توقف تطبيقات شركة فيس بوك لمدة ست ساعات بالأمس قائلًا: "من المفترض أن هذه التطبيقات تضمن وجود " باك اب " متعدد، لضمان عدم وجود مثل تلك الأزمات، وبالتالي من الناحية الهندسية وتفسير الشركة غير مقبول".

وأضاف "أبو جمرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن توقف تطبيقات الفيس بوك بالأمس أوصل رسالة مفادها: الفيس بوك وتطبيقاته مهمة جدًا للحياة، ولا يمكن الاستغناء عن دوره في الحياه الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.

وحول نظرية المؤامرة التي تطلقها بعض الدوائر أن شركة فيس بوك نفسها ضالعة في أزمة الأمس بغية إخفاء بعض البيانات والروابط الخوارزمية، قال "أبو جمرة": "هذا أمر محتمل، لكن السؤال هل بالإماكن معالجة وإخفاء تلك البيانات، دون حدوث تلك الأزمة الجلل؟، الإجابة ممكن لكن ما حدث يدل بكل قوة أن الفيس بوك هو من قام بافتعال أزمة التوقف الكبير، والسكتة التقنية التي ضربت العالم بالأمس لمدة ست ساعات، وهذا يتضح جليًا في رسالة مارك بالأمس أنه يعتذر أنه تسبب في قطع التواصل بين الناس وبعضها البعض ".

الكلمات المفتاحية

خبير أمن معلومات توقف الفيس بوك

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