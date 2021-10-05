6 مباريات مرتقبة في مجموعة بحري بالقسم الثاني





تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مجموعة بحري بدورى القسم الثاني بإقامة 6 مباريات وتم تأجيل مبارتي المنصورة مع المصرى بالسلوم إلى يوم 25 نوفمبر المقبل بسبب انتخابات ستاد المنصورة ومباراة كفر الشيخ مع الرجاء بسبب القيد .



ويقدم الفجر الرياضي مباريات الخميس 7 أكتوبر 2021



1- أبو قير مع دكرنس



يستضيف ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية مواجهه من العيار الثقيل تجمع بين فريق أبو قير صاحب المركز السابع بقيادة أحمد الكاس برصيد نقطة وحيده مع نظيره فريق دكرنس متصدر المجموعة بقيادة حسام عبد العال برصيد ثلاث نقاط.



وشهدت الجولة الأولى فوز فريق دكرنس على فريق المنصورة بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق أبو قير مع فريق شيكو بهدف لمثله.



2- حرس الحدود مع المجد السكندري



يختضن ملعب حرس الحدود لقاء الأشقاء بين فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم في أولى مبارياته بالدوري لطمت فريق المجد السكندري وصيف المجموعة بقيادة أحمد صالح برصيد 3 نقاط بعد احتساب نتيجة مباراة سبورتنج لصالحه.



3- الحمام مع الأوليمبي



يشهد ملعب مركز شباب الحمام لقاء مرتقب بين فريق الحمام صاحب المركز التاسع بقيادة عطيه صابر برصيد نقطةمع فريق الأوليمبي صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد سارى برصيد

3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الحمام مع فريق صيد المحلة بهدف لمثله، بينما حقق الأوليمبي الفوز بهدف دون رد على حساب البلدية.



4- البلدية مع الزرقا



يلتقي فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حسن موسى بدون رصيد بعد هزيمته من فريق الأوليمبي بهدف دون رد مع فريق الزرقا بقيادة محمد عبد الله صاحب المركز العاشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق دمنهور بدون أهداف .



5- سبورتنج مع صيد المحلة



يحل فريق صيد المحلة صاحب المركز الثامن بقيادة نبيل حلمى برصيد نقطة وحيده ضيفاً على فريق سبورتنج صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد فاروق بدون نقاط بعد اعتباره مهزوم أمام فريق المجد.



6- دمنهور مع شيكو



يواجه فريق دمنهور صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر عبد الواحد نظيره فريق شيكو صاحب المركز السادس بقيادة مصطفى مرعي.



وشهدت الجولة الافتتاحية تعادل دمنهور خارج ملعبه مع الزرقا بدون اهداف، وتعادل شيكو مع ابو قير بهدف لمثله .



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دكرنس 3 نقاط

2- المجد السكندري 3 نقاط

3- الأوليمبي 3 نقاط

4- المصري بالسلوم نقطة

5- كفر الشيخ نقطة

6- شيكو نقطة

7- أبو قير نقطة

8- صيد المحلة نقطة

9- الحمام نقطة

10- الزرقا نقطة

11- دمنهور نقطة

12- الحرس بدون نقاط

13- الرجاء بدون نقاط

14- البلدية بدون نقاط

15- سبورتنج بدون نقاط

16- المنصورة بدون نقاط