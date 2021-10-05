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اهتمام سعودي بمهاجم الزمالك

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:34 م
مهاجم الزمالك
مهاجم الزمالك
الفجر الرياضي
دخل علي ياسر مهاجم الزمالك ١٨ عاما، ضمن حسابات بعض الأندية العربية من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ويعد علي ياسر من أبرز لاعبي الزمالك في فريق ٢٠٠٣ بالقلعة البيضاء حيث يملك مهارات عالية بجانب بنيانه القوي وقدراته التهديفية العالية.

وتلقى مهاجم الزمالك فرصه للحصول  فترات معايشة في احد الأنديه السعويه تمهيدا لضمه  بعدما كانت له تجربة سابقة مع فريق اهلي جده السعوي في قطاع الناشئين.

وينتظر علي ياسر الحصول علي فرصه مناسبه سواء في الخليج او أوروبا بعدما استفسرت بعض شركات التسويق عن اللاعب في الفترة الأخيرة.

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