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لميس الحديدي: خسائر توقف عمل "فيسبوك" تصل لـ47 مليار دولار

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:10 ص
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الخسائر الاقتصادية لأسهم الفيس بوك بسبب توقف الخدمات لمدة 6 ساعات تراوحت ما بين 40-47 مليار دولار، مشيرة إلى أن العطل استمر ستة ساعات في كل أنحاء العالم، دون بيان واحد من الشركة يوضح ماذا يحدث؟ حتى الموظفين أنفسهم لم يستطيعوا دخول مكاتبهم بسبب علاقة المكاتب تقنيا بالروابط الخوارزمية لبصمة الدخول".

وأضاف "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن القضية الآن باتت لها أبعاد كثيرة، خاصة بعد شهادة إحدى الموظفات السابقات في شركة "فيسبوك"، والتي وجهت اتهامات لفيسبوك بأنها يسعى للربح على حساب الناس، ولا يمنع خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى الانقسامات المجتمعية والعرقية.

وتساءلت: "هل كل حياتنا يسيرها الفيس بوك؟، وتأثيرها على ما نقتنع به؟ والاكتئاب والتنمر وعلى الأطفال؟، كيف أن الفيسبوك والانستجرام يسيران حياتك، دون أن تدري حين يعلم بماذا تفكر، ثم تبدأ روابطه الخوارزمية في بث ما يهتم به المواطن".

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