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في ظل وجود كورونا.. نصائح عاجلة من "الصحة" قبل بداية العام الدراسي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، مجموعة من النصائح إلى المدارس والأبنية التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي" اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة قامت بنشر مجموعة من التعليمات تخص التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها أو المصابة أثناء اليوم الدراسي.

وتابع: "نهيب بكل المعلمين سرعة الحصول على اللقاحات، أي طالب يظهر عليه أي أعراض تنفسية يجب أن يقوم بإبلاغ المنشأة التعليمية إذا كان حصل في المدرسة من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة، لابد من وجود غرفة العزل المؤقت من أجل معاينة الحالة المشتبه في إصابتها حتى تخضع للعلاج والإجراءات الصحية ومتابعة المخالطين لها والقيام بالتقصي الوبائي".

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن هناك ثبات في إصابات كورونا خلال الـ10 أيام الماضية وهذا أمر مطمئن قبل بداية الدراسة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحديث الخطة الوقائية الخاصة بالمنشآت التعليمية من خلال الزائرات الصحية وفرق التواصل المجتمعي من أجل تخطي الموجة الرابعة خاصة أن كل منظمات الصحة العالمية أكدوا أنه يجب عودة التلاميذ إلى مدارسهم لسلامة الصحة النفسية والعصبية والتعليمية لهم.

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