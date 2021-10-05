طبيب ذكورة: 5% نسبة الضعف الجنسي بسبب الناحية النفسية (فيديو)

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والعقم، إن ضعف الانتصاب قد يكون نفسيًا، وهذا الأمر لا يتعدى الـ5%، وأحيانًا يكون هناك سبب عضوي للضعف الجنسي بالاضافة لوجود بُعد نفسي.



وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من الأسباب العضوية التي تؤدي إلى ضعف الانتصاب مثل السكر والضغط، وتصلب الشرايين، والسمنة والتدخين والمخدرات، والكحوليات، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بالضعف الجنسي تزيد مع تقدم العمر، خاصة وأن السكر والضغط وتصلب الشرايين يزيد مع تقدم العمر.



وأشار إلى أن التقدم في العمر في حد ذاته لا يسبب ضعف في الانتصاب، وهذا يعني أن الشخص إذا حافظ على صحته لن يحدث له ضعف أنتصاب، خاصة إذا كان غير مدخن، وبعيد عن الكحوليات، مضيفًا أن مريض السكر لا يصاب بضعف الانتصاب بشكل حتمي بنسبة 50%، وهذا يحدث حال الحرص على ضبط مستوى السكر.

