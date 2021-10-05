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عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:55 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
أعلن الإعلامي إسلام الشاطر تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، والنادي الأهلي إلى الإصابة خلال تواجده في معسكر الفراعنة المقام حاليًا في برج العرب استعدادًا لمواجهتي ليبيا.


إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

الشاطر قال عبر قناة النادي الأهلي :"جاتلي معلومة بإصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية خلال مران منتخب مصر".


ومن المقرر أن يخضع الشناوي للفحص الطبي لحسم موقفه من المشاركة في تدريبات منتخب مصر ومدى جاهزيته للمباراتين المقبلتين.


ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا يوم ٨ ، ١١ أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

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