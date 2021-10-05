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بهذه الطريقة.. شيرين رضا تروج لفيلمها الجديد "في عز الضهر"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:57 م
شيرين رضا
شيرين رضا
منار أشرف داود
روجت الفنانة شيرين رضا لفيلمها الجديد "في عز الظهر"، وذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "رضا" على الصورة قائلًا:"من كواليس فيلم عز الظهر قريبًا".

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير أسبوع كامل ضمن أحداث دورها بمسلسل "موضوع عائلى"، من بطولة ماجد الكداونى، وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، حيث تبلغ حلقاته 10 فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا

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موضوع عائلي كواليس في عز الظهر شيرين رضا الفجر اخبار

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