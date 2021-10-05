تصريحات مانشيني قبل مواجهة إسبانيا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

قال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني إن منتخبه الذي لم يعرف الهزيمة منذ 37 مباراة سيخسر "عاجلاً أم آجلاً"، ولكن إطالة هذه السلسلة سيعتمد على اللاعبين، وذلك عشية مواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.





وقال مانشيني في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي تقام على ملعب سان سيرو: "يجب علينا التفكير، إذا ما كنا نريد الفوز غداً للتأهل للنهائي، لم نخسر منذ 37 مباراة ونريد الاستمرار، هذا سيتوقف علينا، نحن نعرف أننا فريق جيد ولكن علينا العمل للاستمرار في الفوز".





وأضاف: "سنخسر عاجلاً أم آجلاً، هذا أمر حسابي، نتمنى إطالة هذه السلسلة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً، علينا التركيز غداً لأننا نريد أن نلعب نهائي ميلانو".





وفازت إيطاليا على إسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا قبل ثلاثة أشهر، وسيتكرر اللقاء في سان سيرو في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم.





وقال مانشيني: "إنها مسابقة مهمة، إنها تقام هذه المرة بعد كأس أمم أوروبا، نحن الآن في منتصف البطولة وليس من السهل الاستعداد للمباريات، ولكن سيتواجه أفضل أربع منتخبات في أوروبا وستكون مباريات مهمة".





وتخوض إيطاليا اللقاء بغيابات مهمة على رأسها المهاجمان تشيرو إيمبولي وأندريا بيلوتي.





وقال مانشيني: "لدينا مشاكل ولكن لدينا جياكومو راسبادوري وويس كيان، لدينا عدة خيارات وسنرى ما هو الأفضل".





وأكد أن "إسبانيا لديها العديد من اللاعبين الجيدين ومن الصعب استدعاء الجميع، أحياناً يجب أن تترك بعض العناصر الجيدة".



