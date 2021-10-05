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بنسبة تفوق 50%.. "القومي لحقوق الإنسان" يكشف أسباب صادمة عن حالات الطلاق

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:08 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا الحسين
قالت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن فشل العلاقة الجنسية بين الزوجين يؤدي إلى فشل الزواج بنسبة قد تكون تفوق 50%.

وأرجعت أبوالقمصان خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، سبب فشل العلاقات الجنسية بين الزوجين للمفاهيم والعادات الخاطئة في المجتمع المصري.

وأوضحت أن انشغال البنات قبل الزواج بتفاصيل لا تشغل بال الرجل الذي ستتزوجه تحبط زواجهما في الكثير من الأحيان، وعلى الجانب الآخر من الرجل مشاهدة الافلام الاباحية مدمرة للعلاقة الزوجية.

وتابعت: "العلاقة الجنسية ليست علاقة جسدية ولكن علاقة إنسانية والتخيلات الساذجة غير حقيقة على أرض الواقع.. ولابد من مناقشة موضوعات مثل توقيت الإنجاب قبل الزواج لتمهيد العلاقة بينهما بعد الزواج".

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