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أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:20 م
شوبير
شوبير
علي نبوي
زف الإعلامي أحمد شوبير خبرًا سيئًا إلى الجهاز الفني للزمالك وجماهيره بعدما كشف عن موقف النادي من قيد صفقاته الجديدة.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"غالبًا الزمالك سيُحرم من القيد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف :"لا يوجد هناك جلسة لحسم موقف الزمالك من مسألة القيد وبالتالي فالأقرب هو عدم قدرة الزمالك على قيد لاعبيه الجدد خلال الفترة الحالية على الأقل".

الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع 3 لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم عمر كمال عبد الواحد وحمدي النقاز ومحمود شبانة.

الكلمات المفتاحية

جماهير الزمالك الزمالك أحمد شوبير

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