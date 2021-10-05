شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي خلال مران الفراعنة اليوم الثلاثاء.





وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس :"الكلام الرسمي هو أن محمد الشناوي أصيب بكدمة في القدم لكن معلومتنا غير ذلك".





وأضاف "محمد الشناوي أصيب بشد في العضلة الخلفية والحارس لم يكمل المران".





وأضاف :"الشناوي سيُجري أشعة على العضلة الخلفية لتحديد حجم الإصابة وموقف الحارس من المشاركة في التدريبات".





وواصل :"بناءًا على الأشعة التي سيُجريها الشناوي سيتحدد موقفه من المشاركة في مباراتي ليبيا".





واختتم :"أتمنى أن يشارك محمد الشناوي في المباراتين فهو مصدر قوة للفراعنة ولكن إن لم يحدث ذلك فهناك حراس آخرين اكفاء مثل محمد أبو جبل كما أن هذا أبلغ رد على استدعاء كيروش لـ4 حراس في معسكر الفراعنة".



