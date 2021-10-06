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نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي بفندق الماسة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
منار أشرف داود
نفذت تذاكر حفل الفنان حسين الجسمي،بفندق الماسة المقرر إقامته في الأسبوع الحالي يوم الخميس الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري.

ونشر "الجسمي" صورة البوستر الرسمي لحفله مكتوب عليها "نفذ".

يذكر أن الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة بعنوان "فتاك" وهي من ألحان حسني الجسمي، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد، من أشعار نهيان بن زايد.

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