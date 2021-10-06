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"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:20 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
كساب أحمد
علقت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، على اعتراضات بعض أولياء الأمور على عودة الدراسة، في ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقالت "عاصم"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إن الإجابة على سؤال الناس لماذا لا تؤجل الدراسة، يكون بالمؤشرات على الأرض التي تؤكد أن نسبة الوفيات بين الأطفال على أساس رصد شهري لم تزد عن 1% في أي مرحلة من مراحل الموجات بشكل سواء كان هذا أثناء الدراسة أو في فصل الصيف، معقبة: "الحمد لله إلى الآن نسبة إصابة الاطفال بكورونا ليست مقلقه".

وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، قائلة: "علينا الحذر وإتباع الإجراءات الاحترازية، فالفيروس قابل للتحور، لكن إلى الآن لا توجد إصابات مقلقة بين صفوف الأطفال تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا".

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