سقوط فتاة من الطابق السادس عشر في سيدي بشر بالإسكندرية



وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة، كما حضر ضباط المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث.

شهدت منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء سقوط فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، من الطابق السادس عشر، وسط حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عميره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس عشر، بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم شرطة أول المنتزه.