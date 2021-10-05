Advertisements

سقوط فتاة من الطابق السادس عشر في سيدي بشر بالإسكندرية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:28 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن-محمد رجب
شهدت منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء سقوط فتاة تبلغ من العمر 30 عامًا، من الطابق السادس عشر، وسط حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عميره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس عشر، بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، دائرة قسم شرطة أول المنتزه.
 
وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة، كما حضر ضباط المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث.

الكلمات المفتاحية

مديرية امن الاسكندرية سقوط فتاة من الطابق السادس عشر الإسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 41 دقيقة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا و"الصحة" تعلن البيان اليومي

منذ 11 دقائق

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفاة شاب سقط من الطابق السادس بعقار في الإسكندرية‎

انتحار طبيب أسنان حزنًا على إصابة والده بمرض السرطان

هددت والدتها فلقت مصرعها.. سقوط فتاة من الطابق الـ 13 أعلى عقار بالإسكندرية

الورود على سيارة الإسعاف لنقل شهيد العمل "حمادة" مسعف المنصورة

إصابة 36 شخصًا عقب مهاجمة كلب لهم في الإسكندرية

انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق السادس في الإسكندرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

11:22 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements