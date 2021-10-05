Advertisements

بالأسماء.. "فوربس" تكشف عن أصغر 15 مليارديرا في عام 2021

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمتها "15 under 40"، لأصغر 15 مليارديرا تحت سن الـ40 في عام 2021، والتي تضم امرأة وحيدة هي لينسي سنايدر بثروة تقدر قيمتها بـ4.2 مليار دولار.

 

وتضم القائمة التي نشرتها "فوربس" وفقا لترتيب الأعمار من الأصغر إلى الأكبر:

 

سام بانكمان فرايد (29 عاما) بثروة تبلغ قيمتها 22.5 مليار دولار ومصدرها منصة FTX للعملات الرقمية.

 

ايفان شبيغل (31 عاما) مؤسسة تطبيق "سناب تشات" بثورة تبلغ 13.8 مليار دولار.

 

بوبي ميرفي (33 عاما) وهو أحد مؤسسي "سناب تشات" وتبلغ ثورته 15.2 مليار دولار.

 

فرد إرسام (33 عاما) الذي شارك في تأسيس Coinbase Global للعملات وشركة Paradigm الاستثمارية، وتبلغ قيمة ثورته 3.5 مليار دولار.

 

لوكاس والتن (35 عاما) وهو حفيد مؤسس محال "والمارت" وثروته تبلغ 17.2 مليار دولار.

 

بايجو بهات (36 عاما) الرئيس التنفيذي المشارك لتطبيق تداول الأسهم الخالي من العمولة Robinhood Markets، بثروة تيلغ 2.9 مليار دولار.

 

مارك زوكربيرغ (37 عاما) الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" بثروة قيمتها 134.5 مليار دولار.

 

داستن موسكوفيتز (37 عاما)، مؤسسة تطبيق ASANA بثروة قيمتها 24.1 مليار دولار.

 

براين أرمسترونغ (38 عاما) ومصدر ثورتها العملات الرقمية وهي تبلغ 11.5 مليار دولار.

 

ناثان بليتشاركزيك (38 عاما)، مؤسس تطبيق Airbnb، بثروة قيمتها 10 مليارات دولار.

 

سكوت دنكان (38 عاما) الذي ورث شركة Pipeline من والده وتبلغ قيمة ثروته 6.2 مليار دولار.

 

ر.ج. سكارنيج (38 عاما) مؤسس شركة Rivian للمركبات الكهربائية، وثروته تبلغ 3.4 مليار دولار.

 

إرنست غارسيا الثالث (39 عاما) مؤسسة شركة Carvana لبيع السيارات المستعملة، وثروته تبلغ 9.3 مليار دولار.

 

لينسي سنايدر (39 عاما) التي ورثت سلسلة مطاعم In-N-Out Burger، وتبلغ قيمة ثروتها 4.2 مليار دولار.

 

بن سيلبرمان ( 39 عاما) أحد مؤسسي تطبيق Pinterest والمدير التنفيذي للشركة، وتبلغ قيمة ثروته 3.3 مليار دولار.

الكلمات المفتاحية

فوربس الامريكية امريكا

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 43 دقيقة

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا و"الصحة" تعلن البيان اليومي

منذ 13 دقيقة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

معلومات عن أصغر 5 مليارديرات في العالم

معلومات عن أصغر 5 مليارديرات في العالم

لم يتجاوزا الـ30 عاما.. قائمة بأصغر أثرياء العالم هذا العام

5 رجال أعمال من عائلتان مصريتان يتصدرون قائمة الأغنى في أفريقيا

رسميًا.. كايلي جينر أصغر مليارديرة في العالم

بـ 1 مليارد دولار.. فنانة شهيرة تطيح بمؤسس "فيسبوك" من قائمة جينيس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

11:22 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements