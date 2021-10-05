تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 – 2022، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة التي يتصدر ترتيبها حاليًا تشيلسي برصيد 16 نقطة.

محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي البريميرليج

يعتلي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي صدارة هدافي البريميرليج برصيد 6 أهداف، متساويا مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، يليه ميشيل أنطونيو نجم وست هام يونايتد وسجل 5 أهداف فقط حتى الآن.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات





محمد صلاح - ليفربول 6 أهداف.

جيمي فاردي - ليستر سيتي 6 أهداف.

ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد 5 أهداف.

نيال موباي - برايتون 4 أهداف.

إسماعيلا سار- واتفورد 4 أهداف.

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد 4 أهداف.

ساديو ماني - ليفربول 4 أهداف.

اندروس تاونسيند - إيفرتون 3 أهداف.

روميلو لوكاكو - تشيلسي 3 أهداف.

هيونج مين سون - توتنهام 3 أهداف.



