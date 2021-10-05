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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:31 م
علاء خليف
يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 – 2022، بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة التي يتصدر ترتيبها حاليًا تشيلسي برصيد 16 نقطة.
محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي البريميرليج
يعتلي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي صدارة هدافي البريميرليج برصيد 6 أهداف، متساويا مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، يليه ميشيل أنطونيو نجم وست هام يونايتد وسجل 5 أهداف فقط حتى الآن.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات
محمد صلاح - ليفربول 6 أهداف.
جيمي فاردي - ليستر سيتي 6 أهداف.
ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد 5 أهداف.
نيال موباي - برايتون 4 أهداف.
إسماعيلا سار- واتفورد 4 أهداف.
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد 4 أهداف.
ساديو ماني - ليفربول 4 أهداف.
اندروس تاونسيند - إيفرتون 3 أهداف.
روميلو لوكاكو - تشيلسي 3 أهداف.
هيونج مين سون - توتنهام 3 أهداف.