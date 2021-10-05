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"الصحة" تكشف العذر الوحيد للغياب من المدرسة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:34 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كساب أحمد
وجهت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، الدعوة لجميع العاملين في قطاعي التعليم العالي والتربية والتعليم، والطلاب ممن هم في أعمار فوق 18 سنة، بضرورة الاسراع في التسجيل لتقلي اللقاح،

وفسرت "عاصم"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، القرار الخاص الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بحضور الطالب المخالط وعدم غيابه علميًا قائلة: " الاجابة على هذا التخوف واضحة لو سألت حد دلوقتي وقلت له هل أنت مخالط لمصاب؟ هل ستكون الاجابة دقيقة، بوضوح معظم حالات كورونا لا تحمل الاعراض بالأساس، وهذا عن تجربة على الارض".

ولفتت إلى أن الشخص الذي تظهر عليه اعراض تكسير شديد، وأعراض تخص الجهاز الهضمي، وصداع خارج العادة، ونهجان، أو قصر نفس، تتحول الحالة إلى مرحلة الاشتباه؟، وفي هذه الحالة يجب علينا الحذر حتى يثبت العكس، معقبة: "لو ظهرت على الطالب الأعراض السابقة، يغيب، ما ظهرتش وكان مخالط ما يغبش".

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نهى عاصم بوابة الفجر الفجر

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