عاجل.. حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك

نفى وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري الأنباء الأخيرة المُثارة عن نية ساسي في العودة الي نادي الزمالك مرة أخري وأن اللاعب حاليا يرتبط بعقد مع فريقه الجديد ولا يوجد أي نية للرحيل وأن هذه ماهي إلا مجرد شائعات.





وأوضح أنه لا أساس من الصحة لمايُقال المدير الفني للفريق القطري ليس مُقتنع به ويريد الإستغناء عنه ، والدليل أنه شارك مع زملائه في فوز الفريق على السيلية في الدوري وصناعته لهدف رائع.





الجدير بالذكر أن ساسي إنتقل بداية الموسم الحالي إلي الدحيل القطري في صفقة إنتقال حر لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين يورو وذلك بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك وفشل مفاوضات تجديده مع النادي وذلك بسبب ما يمر به نادي الزمالك حاليًا من ازمات .





يُذكر أن نادي الزمالك قدم شكوي للفيفا ضد اللاعب ونادي الدحيل بسبب عدم إكمال اللاعب موسمه الماضي مع نادي الزمالك في أخر 7 لقاءات حسم الدوري الذي فاز به الفارس الابيض.



