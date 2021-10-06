Advertisements

هبه قطب: 80% من مشاهدي الأفلام الإباحية عندهم شكاوي من العلاقة الجنسية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:46 ص
هبة قطب
هبة قطب
داليا الحسين
أكدت الدكتورة هبه قطب، استشارى الطب الجنسية والعلاقة الزوجية، أن التوقعات الزائدة للرجال بعد مشاهدة الأفلام الإباحية من مسببات فشل العلاقة الجنسية بنسبة كبيرة وتعرقل سير العلاقة بشكل طبيعي بين الزوجين، موضحة أن البُعد الممتع الناتج عن العلاقة الجنسية تفسده الأوهام من الأفلام الإباحية.

وأضافت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المعرفة المغلوطة الناتجة عن مشاهدة الأفلام الإباحية أكثر مخاطرة من الجهل الجنسي، موضحة أن 80% من الأزواج الذين يشاهدون الأفلام الجنسية لديهم شكاوى من العلاقة الجنسية.

وعن معالجة فشل العلاقة الجنسية، ردت قائلة: "العلم والطب كفيلان بإنجاح العلاقة الجنسية مهما كانت سيئة بعد فحص الأسباب العضوية وفي حال صحتها نتجه للعلاج النفسي".

الكلمات المفتاحية

هبة قطب بوابة الفجر الفجر العلاقة الزوجية

أخبار تهمك

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

هبه قطب: 80% من مشاهدي الأفلام الإباحية عندهم شكاوي من العلاقة الجنسية

منذ ساعة و 26 دقيقة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 17 ساعة

شكوى جديدة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

16 مليون تمنح برشلونة فرصة التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى شعبان يرفض مشاركة ٣ نجمات بطولة مسلسله الجديد في 2022

منذ حوالي 4 ساعات

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

بنسبة تفوق 50%.. "القومي لحقوق الإنسان" يكشف أسباب صادمة عن حالات الطلاق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

04:57 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements