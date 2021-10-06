هبه قطب: 80% من مشاهدي الأفلام الإباحية عندهم شكاوي من العلاقة الجنسية

أكدت الدكتورة هبه قطب، استشارى الطب الجنسية والعلاقة الزوجية، أن التوقعات الزائدة للرجال بعد مشاهدة الأفلام الإباحية من مسببات فشل العلاقة الجنسية بنسبة كبيرة وتعرقل سير العلاقة بشكل طبيعي بين الزوجين، موضحة أن البُعد الممتع الناتج عن العلاقة الجنسية تفسده الأوهام من الأفلام الإباحية.





وأضافت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المعرفة المغلوطة الناتجة عن مشاهدة الأفلام الإباحية أكثر مخاطرة من الجهل الجنسي، موضحة أن 80% من الأزواج الذين يشاهدون الأفلام الجنسية لديهم شكاوى من العلاقة الجنسية.



