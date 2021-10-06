هنا الزاهد عن تعطل مواقع التواصل الاجتماعي: "قعدنا بهدوء من غير منظرة" (فيديو)

كشفت الفنانة هنا الزاهد، رد فعلها الأول عند توقف خدمات "الفيسبوك، والواتساب، وانستجرام" أمس، قائلة: "أنا افتكرت حساباتي اتسرقت".





وأشارت "الزاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنها لا تستخدم "الفيسبوك" كثيرًا، لافتة إلى أنها كانت لا تستخدمه حتى تعرفت على زوجها أحمد فهمي، معقبة: "زوجي لم يعلق على الصورة التي وضعتها له على تويتر عقب تعطل الفيسبوك".



