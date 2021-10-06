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هنا الزاهد عن تعطل مواقع التواصل الاجتماعي: "قعدنا بهدوء من غير منظرة" (فيديو)
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:27 ص
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة هنا الزاهد، رد فعلها الأول عند توقف خدمات "الفيسبوك، والواتساب، وانستجرام" أمس، قائلة: "أنا افتكرت حساباتي اتسرقت".
وأشارت "الزاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنها لا تستخدم "الفيسبوك" كثيرًا، لافتة إلى أنها كانت لا تستخدمه حتى تعرفت على زوجها أحمد فهمي، معقبة: "زوجي لم يعلق على الصورة التي وضعتها له على تويتر عقب تعطل الفيسبوك".
وأضافت الفنانة هنا الزاهد: "أنا اتبسط جدا امبارح لما الفيسبوك والواتساب وانستجرام اتعطلوا.. قعدنا بهدوء من غير منظرة"، متابعة: "لو كل الناس هتخسر مواقع التواصل الاجتماعي.. فالبنسبالي عادي"، لافتة إلى أنها أحيانا تقوم بنشر صور لها وتكون غير سعيدة في الحقيقة.