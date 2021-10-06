Advertisements

هنا الزاهد عن تعطل مواقع التواصل الاجتماعي: "قعدنا بهدوء من غير منظرة" (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:27 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هدى عبدالرازق
كشفت الفنانة هنا الزاهد، رد فعلها الأول عند توقف خدمات "الفيسبوك، والواتساب، وانستجرام" أمس، قائلة: "أنا افتكرت حساباتي اتسرقت".

وأشارت "الزاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنها لا تستخدم "الفيسبوك" كثيرًا، لافتة إلى أنها كانت لا تستخدمه حتى تعرفت على زوجها أحمد فهمي، معقبة: "زوجي لم يعلق على الصورة التي وضعتها له على تويتر عقب تعطل الفيسبوك".

وأضافت الفنانة هنا الزاهد: "أنا اتبسط جدا امبارح لما الفيسبوك والواتساب وانستجرام اتعطلوا.. قعدنا بهدوء من غير منظرة"، متابعة: "لو كل الناس هتخسر مواقع التواصل الاجتماعي.. فالبنسبالي عادي"، لافتة إلى أنها أحيانا تقوم بنشر صور لها وتكون غير سعيدة في الحقيقة.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد تعطل المواقع بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى شعبان يرفض مشاركة ٣ نجمات بطولة مسلسله الجديد في 2022

منذ ساعتين و 37 دقيقة

16 مليون تمنح برشلونة فرصة التعاقد مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 8 ساعات

شكوى جديدة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

باللون الأحمر.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي بإطلالة تثير إعجاب الجمهور

هل إعصار شاهين السبب في عطل "الفيسبوك والواتساب"؟.. خبير اتصالات يجيب

رانيا يوسف تحرص على التواصل مع جمهورها عقب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

تعليق ساخر من هنا الزاهد على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

سامو زين يعلق على تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو أديب عن تعطل الفيسبوك والواتساب: نشهد بروفة على "يوم القيامة الإلكتروني"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements