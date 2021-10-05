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رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لم يكن هناك مفر من سقوط الحكومة الأفغانية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إنه "لم يكن هناك مفر من سقوط الحكومة الأفغانية" بمجرد توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع حركة "طالبان".

 

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال الأمير الفيصل إنه "عندما أبرم ترامب صفقة مع طالبان، خلف ظهر الحكومة (الأفغانية)... تم إبطال شرعية الحكومة من خلال هذا الإجراء، فيما وافق الرئيس (الأمريكي) جو بايدن بصفقة ترامب مع طالبان".

 

وأعرب الفيصل عن رفضه لانسحاب قوات "الناتو" من أفغانستان، ووصفه بأنه "عشوائي وغير منظم وغير مقبول".

 

واعتبر أن "طالبان لم تثبت بعد أنه يمكن الوثوق بها لإدارة البلاد"، مضيفا: أعتقد أنه يتعين عليهم إظهار أنهم جادون بشأن ما قالوه، قبل أن يتم منحهم اعترافا دوليا.. لكنني أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يجد وسائل لدعم الشعب الأفغاني بالمساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية والأدوية".

الكلمات المفتاحية

فيصل التركي رئيس الاستخبارات السعودي

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