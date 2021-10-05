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مهاجم غزل المحلة أحدث صفقات الداخلية بالقسم الثاني
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:45 م
أحمد كمون
إنضم محمود صلاح مهاجم نادي غزل المحلة رسميا لفريق الداخلية بقيادة سيد عيد المدير الفني ضمن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .
وتعاقد الداخلية مع محمود صلاح في صفقة انتقال حر ووقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة في حضور صلاح سلام وكيل اللاعب .
ويعد محمود صلاح من مواليد 1997 انضم للداخلية بناء علي تعليمات سيد عيد الذي أكد علي قدرات اللاعب وانت من الاضافات القوية للفريق بالموسم الخالي 2021/2022 .