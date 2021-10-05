Advertisements

مهاجم غزل المحلة أحدث صفقات الداخلية بالقسم الثاني

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
أحمد كمون

إنضم محمود صلاح مهاجم نادي غزل المحلة رسميا لفريق الداخلية بقيادة سيد عيد المدير الفني ضمن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لخوض منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

وتعاقد الداخلية مع محمود صلاح في صفقة انتقال حر ووقع علي عقود انضمامه للفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة في حضور صلاح سلام وكيل اللاعب .

ويعد محمود صلاح من مواليد 1997 انضم للداخلية بناء علي تعليمات سيد عيد الذي أكد علي قدرات اللاعب وانت من الاضافات القوية للفريق بالموسم الخالي 2021/2022 .

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك السابق

منذ 43 دقيقة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 4 ساعات

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا و"الصحة" تعلن البيان اليومي

منذ 13 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

11:20 م

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

11:22 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements