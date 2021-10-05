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موعد مباراة الزمالك ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 11:47 م
الزمالك وبرشلونة
الزمالك وبرشلونة
أمل الحلفاوي


يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره برشلونة الإسباني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك وبرشلونة، مساء غداً الأربعاء الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

ويدخل الزمالك المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض برشلونة منافسات كأس العالم، بصفته حامل لقب المونديال الموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

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كأس العالم لكرة اليد برشلونة الزمالك وبرشلونة الزمالك

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