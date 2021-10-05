زيارة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر بالمدينة الجامعية



وخلال اللقاء بمجموعة من الطلاب من كليات مختلفة أشاد هؤلاء الطلاب بسرعة الانتهاء من أعمال التسكين بالمدينة الجامعية، مؤكدين أن تطبيق الجامعة لنظام التحول الرقمي ترتب عليه سرعة الإجراءات، إضافة إلى سهولة ذلك بالنسبة إلى جميع الطلاب كل في محل سكنه، كما وجه الطلاب الشكر لجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ لجهودها من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وتوفير فرص تدريب في مجال التحول الرقمي لطلاب وطالبات الجامعة.



من جانبه حث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جميع منسوبي الجامعة على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتوفير عديد من نقاط التطعيم؛ تيسيرًا على الجميع بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.



جاء ذلك بحضور هاني صابر، مدير مدينة نصر ، إضافة إلى عديد من رؤساء المباني والمشرفين بمختلف المباني.

وخلال الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة مطعم المدينة الجامعية، وقام بالمرور على بعض المباني؛ للاطمئنان على الطلاب.